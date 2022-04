Dominique VAN DETH

Mes expériences passées autour du développement produit et de la stratégie m'ont permis de développer des compétences en analyse stratégique et en travail d'équipe cross line-of-business.



J'applique ces compétences à Oracle France pour renforcer l'efficacité des ventes, l'innovation et la responsabilité sociale de l'entreprise. J'oeuvre pour mobiliser les collaborateurs autour des sujets d'éducation, de diversité et d'environnement et je favorise l'engagement citoyen.



Je suis notamment en charge du plan stratégique d'entreprise et de l'analyse des besoins en compétences pour les années futures.



Je suis aussi co-Président d'Entreprendre pour Apprendre IDF (association qui propose à des collègiens et des lycéens de créer une entreprise en vrai dans le cadre scolaire), administrateur de Pasc@line (association regroupant les formations et les professionnels de l'informatique), trésorier de Colombes Expansion (Club Entreprise de la ville), membre de Scientipôle Initiative et de Réseau Entreprendre 92 ainsi que d'Astrées.





Mes compétences :

Stratégie