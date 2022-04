Dominique VANZEL

Fondatrice et directrice de SHIZEN SENTA



SHIZEN SENTA est un cabinet de naturopathie située sur Dol de Bretagne (35), lieu ressource pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé en vous donnant des outils pratiques et concrets, faciles à mettre en place au travail, dans le quotidien et à la maison pour améliorer votre hygiène de vie.



Mais aussi une structure La fabrique à ateliers Naturo, dédiée au Mieux-être en entreprise Elle offre un regard global sur la qualité de vie au travail pour favoriser l'épanouissement des salariés et une meilleure performance collective.



Je propose de prendre soin de vous ou de vos salariés par du bon sens, pour préserver, restaurer, ou améliorer votre ou leur vitalité par des moyens exclusivement naturels, cela peut être un plaisir, sans être une contrainte!



Mes différentes expériences professionnelles, que ce soit comme salariée dans différents hôtels ou gérante d'entreprise m'ont permis d'avoir un bon sens relationnel tant pour le contact que pour le suivi clientèle. Je me suis toujours impliquée dans chaque poste avec beaucoup de sérieux et de rigueur.



Depuis plusieurs années je suis massothérapeute (diplôme anglais équivalent a bac+3 en France) dans mon entreprise « Shizen Senta » où je pratique différents massages du monde, réflexologie plantaire, massage californien, massage amincissant, drainage lymphatique avec la méthode Vodder et massage spécialisé pour la femme enceinte.

Formatrice massage dans différente structure.



Naturopathie -Hygiène de vie – Massages – Yoga du rire – Réflexologie - Conférence – Ateliers naturo – Séjours – Ateliers culinaire naturo

Vous pouvez me contacter au : 06.98.86.80.57

ou par mail : shizensenta@orange.fr



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Massage en entreprise

Conférencier

Animation d'ateliers

Animation de formations

Gestion du stress