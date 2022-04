Dominique VARELA

Une carrière commerciale résolument tournée vers le développement, la gestion ainsi que le management .

Fort de mon expérience professionnelle dans l'univers de la chaussure, je présente l'avantage d'avoir un parcours significatif dans le secteur de la vente retail et de l'encadrement d'équipe.

Mes principaux atouts sont mes expériences comme responsable adjoint et responsable de magasin.

Ces expériences furent pour moi l'opportunité de gérer des relations commerciales, humaines au quotidien et d'assumer des responsabilités.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Store 2

Sigma