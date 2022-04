Dominique VARIPATIS

Précédemment directeur de région Normandie chez Conforama (12 magasins), j'ai eu l'occasion d'exercer différentes missions au sein du groupe :

D'abord au sein de l'ex PPR puis désormais chez Steinhoff depuis le rachat de Conforama.

J'ai notamment une expérience significative dans l'exploitation de magasins et régions à travers différentes enseignes (FNAC - PRINTEMPS - CONFORAMA) et différents métiers : Directeur de magasins - directeur de régions et directeur des ventes (7 régions)

J'ai eu l'occasion de développer et d'animer deux nouvelles enseignes, Confo Déco et Confo Dépôt pour Conforama.



Mes compétences :

Gestion

Management

Développement de concepts

Commerce