Dominique VAUCHER

Formatrice en bureautique, j'adore transmettre mes connaissances, voir l'oeil du participant s'illuminer lorsqu'il a compris est ma plus grande joie dans ce métier.



Bien sûr, j'aime apprendre également, et il doit y avoir une alchimie entre moi et les logiciels, car généralement ils ne me résistent pas très longtemps (si si).

Je suis également prête à donner un petit coup de main aux membres de viadéo qui peinent à sortir d'une question complexe, n'hésitez-pas, cela sera un plaisir.



Découvrir qui vous êtes, m'intéresse aussi, si jamais...contactez moi et je vous en dirais plus.

Grande rêveuse, avec malgré tout les pieds sur terre, je me réjouis de faire votre connaissance.

A bientôt

Dominique



Mes compétences :

Bureautique

Formatrice

Humanitaire

Mission à l'étranger