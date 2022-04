Dominique VELTZ

Et s'il devait en rester qu'un, je serai celui-là" Victor Hugo



Spécialiste de l'assurance de personnes du médico social,



Vous cherchez "la solution" assurance, vous êtes au bon endroit .

Associations du médico social,



nous avons votre solution CCN66 pour vos salariés (et CCN51),



pour vos travailleurs en ESAT, nous avons créé un produit unique en France, (presque une CCN ...) !



Un vrai contrat groupe national avec notre partenaire mutuelle.



Un rdv, simple il suffit d'appeler le 0608350110

OU

d'envoyer un mail cmpassurances@orange.fr



Pour toutes autres entreprises, nous avons aussi votre solution (et nous sommes aussi spécialiste de l'assurance moto),



Mes compétences :

Négociation commerciale

Relations sociales & syndicales

Accompagnement

Conseil commercial

Assurance Santé

Assurances collectives

Conseil aux entreprises

Association loi 1901