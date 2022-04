Dominique VERBÈKE

Conseillère en formation continue, j'ai pour mission d'élaborer et mettre en place des formations à la demande des entreprises ou des prescripteurs institutionnels. Après étude de la demande d'une personne ou d'une entreprise, je propose des actions diverses - formation, accompagnement à la validation des acquis de l'expérience... - en élabore la mise en oeuvre et en assure le suivi. Les domaines qui me sont confiés sont la logistique, la maintenance de bâtiments, l'hygiène des locaux, les formations dans le textile...