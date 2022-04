Dominique VERBINNEN

Bonjour,



Je suis consultant et aime mon métier, il permet d'aider les entreprises qui font appel à mes services.

Mais qui n'a jamais entendu des réflexions négatives sur les consultants?

Aussi chacun à le consultant qu'il mérite.

Personnellement, je dépasse le simple conseil, lorsque j'interviens dans une entreprise, je m'implique dans la mise en place des solutions et généralement en créant le système lui-même, dans ce cas, mon entreprise "V.D.I.C. sprl" déroge à l’adage qui veut que le conseilleur n’est pas le payeur en assumant le travail et en démontrant par l’obtention de résultats l’efficacité du système mis en place.

Spécialisé en QHSE, ces systèmes sont réellement des outils de progrès qui devraient pouvoir démontrer qu'au pire ils ne coûtent rien à l'entreprise au mieux que cet investissement à terme rapporte à l'organisme.

Actuellement plus encore qu'hier, la viabilité d’une entreprise dépend de sa faculté à générer des liquidités.

Cela sous tend que l’organisme parvient à déployer une stratégie pour affronter les turbulences qui ne manquent jamais de survenir et de pouvoir faire face avec lucidité au milieu socioéconomique dans lequel il évolue.

Plus encore et ce avec plus d’acquitté depuis que la crise économique s’est progressivement installée, il est important de mettre en place des systèmes de management autorisant une plus grande implication des collaborateurs et autorisant une plus grande souplesse de l’organisation.

Les systèmes d’hier ne semblent plus remplir les fonctions attendues, il est important de les adapter.

Le manager dans cet otique doit assurer la reconnaissance des compétences des responsables et les motiver à une plus grande implication dans le suivi du fonctionnement de leur service et organisme.

Pour être complet et assurer au mieux la pérennité de l’organisme, il est également nécessaire de renforcer et protéger ces compétences à assurer la satisfaction des clients.



Pour être au faîte de ces systèmes et de la législation, j’ai renforcé mes compétences en suivant et en obtenant des certificats universitaires comme « mandataire de crise » aux Ateliers des FUCAM de MONS, et en « Intelligence stratégiques » à HEC ULg



Cela fait également des années que je mets toutes ces expériences et connaissances au service d’entreprises en Belgique et à l’étranger.



Si vous avez des questions ou besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter













