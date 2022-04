Objet : Candidature spontanée : Ingénieur/Commercial



Madame, Monsieur,

Vous cherchez à recruter une personne disponible et dynamique pour renforcer votre secteur économique, Je suis actuellement en situation de recherche d’emploi.



Mon objectif professionnel est de rejoindre une équipe aussi performante que la vôtre pour y exercer la fonction.

Ayant une expérience de 2 ans dans la fonction création d’un entreprise fruit et légumes 5 points de ventres et de 30 ans dans le télécom / réseau dont 6 ans d’expérience d’ingénieur commercial réussi. J’ai acquis sur le terrain les qualités nécessaires pour évoluer dans cette profession « Autonomie – Dynamique – Ecoute – et sens du relationnel » sachant m’adapter rapidement aux méthodes de travail. J’aime le contact avec les clients, la vente et surtout la relation client est pour moi plus qu’un métier, c’est une passion.

J’espère que vous me donnerez l’occasion de vous rencontrer afin que je puisse vous exposer de vive voix ma forte motivation.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.





Dominique VERICHON.





Mes compétences :

