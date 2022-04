Dominique VERNIN

- Profil : Communication, RSE et Développement Durable.

- Mes offres : conduite de groupe de travail, certification 9001 et 26000, performance globale

- Formation :

Centre de formation des journalistes (CFJ Paris)

University of California San Diego (Toeffle)

Master 2 audit de communication (ISIC Bordeaux)

Master 2 management de la qualité et des projets (IAE Tours)

- Identité

25 ans d'expérience professionnelle (médias et entreprise du CAC 40)

goût et vécu du relationnel avec les acteurs

promotion des valeurs de responsabilité sociétale