Dominique VÊTU

Gestion de la comptabilité générale





•Matérialiser comptablement et au fil de l’eau les opérations

•S’assurer de la bonne prise en charge des opérations et de leur bon déversement comptable

•Exécuter et suivre les opérations d’encaissement et de décaissement

•Suivre la production comptable quotidienne

•S’assurer de la qualité de la représentation comptable des opérations (exhaustivité et pertinence)

•Effectuer le rapprochement comptable quotidien des comptes

•S’assurer de la réconciliation des bases back office et de la comptabilité

•Assurer le reporting vis-à-vis de la Direction Financière en réalisant et documentant les contrôles comptables de premier niveau

•Contribuer à l’arrêté des comptes

•Fournir les informations et les états demandés par les cabinets comptables et/ou les comptables locaux

•Assurer la revue analytique des comptes







Etudes comptables et fiscales et actualisation des procédures





•Effectuer le suivi et l’actualisation de la réglementation et analyser les impacts des actes de gestion de l’entreprise et des projets, et en assurer la diffusion

•Contribuer à la rédaction et/ou à la mise à jour de la documentation des opérations comptables (procédures et modes opératoires…)

•Participer à tout projet de modification et / ou de paramétrage des applications



Mes compétences :

SAP Finance

As400

CODA

Microsoft Office