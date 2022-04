Dominique VIERSTRAETE

J’ai occupé tous les postes de la chaine logique sur le site de Tourcoing : poste de magasinier réception au sein de BLANCHE PORTE, puis responsable réserve, responsable services retour client, responsable de l’activité BON PRIX (sous-traitant d’une vente à distance activité du groupe OTTO Allemagne), et enfin, j’ai occupé pendant deux ans le poste de technicien informatique de premier niveau(programmation et maintenance). J’ai donc managé pendant de nombreuses années des équipes en direct ou en coordination avec des animateurs. Dans ces fonctions, j’ai réalisé l’évaluation annuelle des opérateurs et animateurs d’équipes, ainsi que la gestion et le recrutement du personnel intérim ou CDI.



Ces différentes missions m’ont permis de mettre en place l’amélioration des processus de traitement, en cohérence avec une ergonomie maximale des poste pour les opérateurs,

Reconnu pour mes qualité de rigueur, d’organisation, et de sociabilité, j’ai toujours recherché à être équitable dans mes décisions et jugements, ce qui a instauré confiance et reconnaissance de mes collègues.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

SQL