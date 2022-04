Dominique VILLARD

Saint Cyrien, j'ai choisi le Génie où j'ai été formé aux métiers de l'infrastructure et dans lequel j'ai exercé en outre les fonctions de DRH pendant 4 ans.

J'ai démissionné en 1984 pour m'occuper de mes 3 enfants, 5 années de papa-poule qui m'ont été d'une grande richesse.

De 1989 à 1995 je me suis laissé tenté par la vie politique en étant 1er adjoint dans une commune proche d'AVIGNON. Pris à plein temps, m'occupant des travaux (commissions d'appel d'offres, suivi de chantiers..) et des personnels je n'ai pas vu le temps s'écouler!

Depuis 1995 j'ai recherché un emploi qui me permette de concilier ma liberté d'action, ma volonté de responsabilité et une rémunération juste.

je suis actuellement titulaire d'un contrat spécial Réserviste de 60 jours (soit une semaine par mois)auprès du Service Infrastructure de la Défense.J'y anime et coordonne 26 spécialistes ( architectes, chefs de Services Techniques de grande municipalité, ingénieurs CEA et DDE, experts en contentieux, juristes...) sur le Languedoc Roussillon et le Vaucluse.

Je suis depuis plus de 10 ans collaborateur occasionnel de l'état pour des missions liées l'urbanisme (PLU) ou l'environnement (assainissement et installations classées).



Ces fonctions qui me conviennent m'apportent un tiers temps rémunéré dans lequel je trouve les critères recherchés: responsabilités, contact humain, efficience et rémunération adéquate.

Je suis cependant encore libre au deux tiers et reste prêt à me consacrer à une autre expérience professionnelle.



Mes compétences :

Environnement

Urbanisme