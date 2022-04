Une pédagogie innovante, souvent ludique pour donner envie et déclencher de vrais changements de postures managériales et un passage à l'action immédiat.

Concilier performance et bien être au travail est un défi pour les dirigeants et managers d'aujourd'hui vis à vis de leurs équipes. Par ses conseils et l'approche originale d'une équipe à compétences humaines et opérationnelles multiples, Dominique VILLAUME vous accompagne dans la mise en place de véritables itinéraires de réussite. Conduire les changements avec de vraies modifications de posture, permettre à chacun de trouver sa place dans l'entreprise et d'être valorisé de façon juste, améliorer le bien être au service de la performance, ce sont les défis d'aujourd'hui sur lesquels nous nous concentrons.



Dominique VILLAUME est depuis 12 ans coach en performance et efficacité personnelle, formatrice en management, conduite du changement et développement de l’expérience client. Elle intervient au niveau international pour créer un élan d'enthousiasme autour des projets et des changements.



Son empathie, ses capacités relationnelles et sa maitrise des techniques de communication et d’accompagnement lui permettent de comprendre rapidement vos attentes, afin de peaufiner et animer des itinéraires sur mesure parfaitement adaptés à votre contexte. En compagnie de ses partenaires créatifs et agiles, elle vous aide à créer vos propres "campus" et "académie" à votre mesure.

Toujours en recherche créative, elle aime vous faire profiter de sa passion pour la ludo-pédagogie. Platon lui même disait « On apprend plus sur quelqu’un en une heure de jeu qu’en 1 an de discussion ».



12 années d’expérience et de projets professionnels dans les domaines de la relation client, du management, de la formation et de l’accompagnement managérial chez Procter et Gamble.



Références : Elle intervient dans des sociétés nationales et internationales industrielles, commerciales ou de service qui recherchent en permanence l’équilibre entre performance et capital humain : Orange, Réunica, Faurecia, Canal Plus, Procter et Gamble, Laboratoire Boehringer Ingelheim, Catalent Pharma; Hager, Médiapost, HighCo Data, Aliséo, FM Logistic, Hansgrohe, Aadairc, Vilogia, ETS Europe….



Passionnée par les environnements multiculturels, elle anime aussi bien en anglais qu’en français. Pour elle, toute action commence par un bon diagnostic et une immersion, inclut au cours de la formation la mise en place de plans d’action engageants et se poursuit après les journées d’intervention par un dispositif de suivi, permettant d’encourager le passage à l’action et de mesurer l’impact.





