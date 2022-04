Dominique VINCENT

Après plusieurs années d'expérience professionnelle au poste de Comptable puis ensuite comme Responsable de commerce de détail pour plusieurs enseignes, je souhaite intégrer un poste de Responsable et mettre à votre disposition mes compétences.

* Concevoir et mettre en place l'organisation de l'unité de vente (horaires, matériels, ...)

* Agencer l'espace de vente et mettre les produits en valeur dans les vitrines, les étalages, ...

* Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes

* Réceptionner les produits, contrôler la conformité de la livraison à la commande et effectuer le stockage des produits ou la mise en rayon

* Procéder au rangement, au nettoyage, à la réparation de l'unité de vente

* Réaliser les opérations de tenue de caisse (décompte du fonds de caisse, dépôts bancaires, ...)

* Suivre et analyser les données d'activité du service ou de la structure et proposer des axes d'évolution

* Effectuer le suivi administratif et comptable de l'unité de vente ou transmettre les données au service concerné

* Conseiller et informer des clients sur des produits et effectuer la vente