Dominique VIOLAIN

Mission principale :

- Conduite et suivi de projet de création de site Internet avec définition d'un objectif avec notre client,





Vous voulez un site internet, nous sommes là pour vous aider. La 1ère question est : pour quoi faire ?



Vous avez déjà un site internet mais il ne répond pas à vos objectifs.



Grâce à notre retour d'expérience dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication, nous allons vous accompagner pour fixer ensemble vos objectifs et tout mettre en oeuvre pour les atteindre grâce aux prestations suivantes :



* conseil, accompagnement, coaching et formations aux technologies du web



* création de site internet, boutique en ligne, portail, intranet documentaire et collaboratif, wiki, blog, ...

* prestations graphiques : charte graphique, logo, carte de visite, bannière

* référencement naturel

* hébergement, gestion des noms de domaine (réservation/délégation) et maintenance technique (MAJ serveurs, logiciels, entretien des bases de données)



* audit technique, graphique, ergonomique, éditorial, référencement de votre site actuel

* refonte de site Internet



* campagnes Adwords : création, gestion et suivi

* communication internet (prestation éditoriale) : rédaction de contenus , newsletter, emailing, communiqués de presse

* suivi régulier (mensuel ou trimestriel) : analyse du trafic, point sur évolution des objectifs



* prospection : gestion de mailing liste, saisie de données, qualification de fichiers et relance téléphonique

* assistance à l'organisation d'événement : séminaire, conférence, matinale

* développement d'applications spécifiques



Ce qui caractérise notre approche, c'est que dans tous nos projets, nous privilégions la co-création, la collaboration et la transparence ; c'est à dire que nous vous impliquons dans la réalisation de vos projets afin de vous transférer un maximum de notre expertise.



Le but est de répondre au mieux à vos attentes et de vous rendre autonome par la suite (nous sommes très vigilants sur ce point avec nos propres fournisseurs et l'érigeons en principe dans toutes les interventions auprès de nos clients).



http://www.aaetic.com/



Mission secondaire :

- comptabilité générale – fournisseurs et clients, suivi des règlements et facturation clients, budget, suivi de la trésorerie, bilan et comptes annuels, secrétariat,



Mes compétences :

Référencement internet

Création de site Internet

Assistante Comptable

Google Adwords

Site Internet

Secrétaire Comptable

Internet