Dominique VIVARES

Riche d'une longue expérience professionnelle de plus de 20 ans, je souhaite aujourd'hui intégrer une Maison de haut gamme qui me permettra de mettre au profit mes acquis,de m'enrichir de compétences et ainsi, prouver que je peux être une précieuse collaboratrice dans une enseigne de luxe pour lequel j'apporterais ma vitalité qui est l'atout d'un trait de mon caractère.

Je suis enthousiaste, et motivée, un sens prononcé de l'écoute et un excellent relationnel ainsi qu'une grande adaptabilité, sachant aussi bien travailler de façon autonome qu'en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Internet

Anglais