Dominique VOINSON

Présenter son profil quand vous avez 50 ans et plus et que vous avez un parcours très atypique n'est pas chose facile.

Je travaille depuis plus de 10 ans dansle domaine médico-social. Désireuse de changer d'activité,pour m'assurer une vie matérielle un peu plus confortable je me débats, depuis plus d'un an dans la recherche d'une activité à caractère commercial, (si possible vente des produits énergies renouvelables, produits pharmaceutiques ou parapharmacie). Dynamique, enthousiaste, le contact facile, et de plus d'une grande disponibilité, car sans contrainte familiale, je suis également ouverte à toute formation pour me qualifier dans un domaine particulier. A noter que j'ai travaillé, durant plusieurs années en interim, dans divers secteurs : agences de voyages, société de leasing,location matériel audiovisuel, transports internationaux. Mes connaissances en langues étrangères (allemand, italien, anglais) seraient à reprendre sérieusement.

Mon handicap est énorme, 50 ans et plus, sans réelle formation à la vente, mais une énergie extraordinaire qui m'a déjà amenée à me présenter à certains postes commerciaux, jusqu'à présent en vain. Mais toujours aussi motivée pour continuer à chercher ceux ou celles qui m'accorderont confiance et crédit pour mettre enfin en exergue toutes mes capacités de travail.



Mes compétences :

PARAPHARMACIE

Pharmacie

Vente