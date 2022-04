Dominique VOIRIOT

Toujours avides de nouveaux défis, après une dizaine d'années en tant que responsable de magasin en GSB,

je souhaite intégrer une entreprise dynamique et performante.

Mes missions : animer et coordonner l'activité commerciale du point de vente, l'activité des équipes de vente et appliquer la politique de l'entreprise.

Femme de terrain, manager et former son équipe, avec le souci de la satisfaction du client.