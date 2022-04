Dominique VOLON

Vision et planification stratégique (organisation & IT) : Directeur d’entité IT : plans d’affaires et de gestion, responsabilités financières & de mise sur pied d’organisation. Gestion du changement avec consensus building. Gestion de programme de grande ampleur : analyse des besoins du métier et des utilisateurs, étude de faisabilité, implantation par projet et exploitation de services. Expertise d’acquisitions des systèmes IT (procédures publiques et privées). Expertise E-government.



Gouvernance IT : Utilisateur de ‘frameworks’ IT (ISO), de méthodes de gestion IT (OGC), pilotage de programmes, projets, services. Approches vendeur et client. Senior Responsible Owner au sein du (P)PMO. OCDE Peer Reviewer pour l’E-government. Gouvernance de la gestion de services.



Sourcing IT : Organisateur et gestionnaire d’outsourcing et de co-sourcing: due diligence, transition management, exploitation des ISP, ASP, SSP suivant les pratiques ITIL. Gestion contractuelle, de SLA et des budgets afférants. Bid management & pricing. Insourcing : Recruteur IT.



Gestion des programmes, projets et services IT : ‘Doer’, concepteur : connaissance large des solutions et architectures IT mise en oeuvre dans des contextes hétérogènes et organisationnels complexes. Livraison de produits et services selon SLAs. Méthodes de gestion : MSP, Prince2 et ITIL.



Gestion de la sécurité de l’information : Evangélisateur, organisateur de la sécurité IT (description des jobs (C)ISOs et recrutement, forum de la sécurité , plateforme interministérielle sur la sécurité IT Be(l)Nis), planificateur pour un programme ITSec, large connaissance des services IT de sécurité.





Mes compétences :

Stratégie IT

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

Management de transition

Gestion budgétaire

Management

Gestion de la relation client

Gestion de services

ITIL V2 / V3 (2011)

Gestion de programme

PRINCE 2

Gestion de la Sécurité de l'Information

Architecture d'Entreprise