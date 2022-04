Dominique VONO

Depuis 21 ans , j'occupe un poste de tourneur fraiseur et technicien de maintenance au sein de la société Gate France , fabricant de composants pour l'automobile , filiale du groupe Johnson electric.

Mon role est de maintenir en etat de fonctionnement optimal toutes les chaines de fabrication et de faire de la

maintenance preventive et/ou predictive sur les moyens indirects de la production (ascenseur , rack de transports ect...) .

Travaillant en collaboration avec le bureau methodes , la conception , la fabrication , la realisation de machines speciales pour la fabrication sont egalement dans mes attributions. Habilitation électriques et soudure multi moyens complète mon profil.





Mes compétences :

Soudeur semi auto

soudeur a l'arc

soudeur oxyacetylene

Usinage