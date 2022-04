Dominique VOURCH

Durant plus de 20 ans dans le secteur de la grande distribution, j’ai assumé la responsabilité commerciale et managériale de différents secteurs, mes compétences en management, mon professionnalisme et mon goût du challenge m’ont permis d’évoluer vers un poste de Responsable ressources humaines, poste que j'ai occupé pendant près de 4 ans. Durant cette période j'ai pris en charge la gestion humaine de 160 collaborateurs

Autodidacte dans mon rôle de Responsable RH, j'ai depuis renforcé mes compétences en suivant une formation paie



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Organisation du travail

Recrutement

Paie

Management

Gestion des conflits

Achats

Animation de réunions

Animation de formations

Animation d'équipe

Gestion du personnel

Gestion budgétaire

Gestion des compétences

Gestion des stocks

Gestion administrative