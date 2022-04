Dominique VOYARD

Ingénieur qualité opérationnelle produit/process et qualité système (ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016).

Amélioration continue, résolution de problème, système qualité, audits, qualité fournisseurs.

Connaissances en sécurité et environnement.

Utilisation systèmes Windows et Linux.



Savoir : Systèmes de management QSE. Connaissance des fabrications petites, moyennes et grandes séries.

Savoir faire : Mise en œuvre système qualité selon référentiel ISO 9001:2015 et IATF16949:2016. Utilisation des outils d’amélioration continue (AMDEC, PDCA, 8D, 5S…). Utilisation des outils statistiques (cartes de contrôle, capabilités…).

Savoir être : Sens relationnel, adaptabilité, autonomie, réactivité.



Mes compétences :

Windows

Bureautique

Outils de la qualité

8D

QSE

Linux (Debian)

Programmation informatique