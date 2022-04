Dominique VRAY

Depuis octobre 2011, j’occupe le poste de responsable de la prévention des risques professionnels au sein de la Caisse d’Épargne de la Côte d'Azur. Avant de rejoindre la CECAZ, j’ai travaillé 8 ans en qualité de consultante interne ergonome (conseillère en conditions de travail) aux Hospices Civils de Lyon, 6 ans pour l’Agence Rhône-Alpes d’amélioration des Conditions de Travail (ANACT) en qualité de chargée de mission (équipe santé-organisation).

Les dossiers qui me sont confiés aujourd'hui me conduisent à mener des investigations dans plusieurs domaines : la sociologie des organisations, la gestion des ressources humaines, la psychologique, l’ergonomie, l’organisation du travail...sur des thématiques relatives aux questions de management, d’organisation du travail et des locaux, de santé au travail, de prévention des risques professionnels physiques et psychosociaux… qui se traduisent tant par des interventions de terrain que l’animation de formations avec une constante, l’amélioration de l’accueil et de l'accompagnement des clients et des conditions de travail des personnels.



Mes compétences :

Ergonomie

Management

Santé au travail

Organisation du travail