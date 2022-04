Dominique VRIGNAUD

-Direction de PME (Technique, Financière, Commerciale)

-Stratégie (définition et mise en oeuvre)

-Gestion de la Production et de la Supply Chain

-Responsable de Projets Industriels, Logistiques, Lean, Déménagement de Site

-Développement marketing et commercial (nouvelle activité stratégique dans l'activité du luxe)

-Démarche Export (Participations à des Salons en Allemagne et Grande Bretagne)

-Gestion d'équipe commerciale

-Management pluridisciplinaire: Ingénieurs/ Techniciens/Personnel de production/ Administratifs

-Animation de chantiers d'amélioration continue

-Définition d'un cadre QSE pour la filière Cuir avec le Centre Technique du Cuir

-Industrialisation de nouveaux produits, méthodes et process associés



-Environnement Industriel/ Sous-traitance/ Marchés Publics

-Activités: Luxe/ Automobile/ Industries diverses/ Militaire

-Grandes séries/ Petites séries/ Prototypage

-Plasturgie/ Métallurgie/ Matériaux Souples



-Master Management en Entreprise IAE Nantes

-Bac + 4 en Productique

-CNAM Unités de valeurs maitrise et ingénieur

-DUT Génie Mécanique



Mes compétences :

Maroquinerie

Matériaux souples

Finance d'entreprise

Métallurgie

Plasturgie

Management

Stratégie

Investissement

Développement commercial

Gestion de projet

Développement Produits

Gestion de la production

Industrialisation

Lean

Transfert d'usine

Diversification