Dominique VUILLEMIN

Consultant Manager en assurances collectives



J'accompagne les entreprises dans la mise en place et le pilotage de la protection sociale (complémentaire santé et prévoyance) :

- audit et prospective

- réalisation d'appels d'offres auprès des sociétés d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles

- conseils juridiques

- optimisation financière

- réseaux de soins ou comment mieux répondre aux besoins médicaux ?

- contrôle et maîtrise du risque "arrêt de travail"

- reporting et analyses statistiques

- Aide à la négociation avec les IRP

- communication aux ressources humaines et aux salariés



Mes compétences :

Optimisation financière des garanties

expert en gestion des risques