Dominique WATEL a développé tout au long d’une carrière de plus de 30 ans dans le monde des télécommunications et des opérateurs une forte compétence dans des fonctions d’études, en gestion de projets et dans le management de secteurs opérationnels. De 1997 à 2008, il a assuré les responsabilités de Directeur des opérations de TELCITE/NAXOS, filiales de télécommunications de la RATP.

Antérieurement, il a assuré des fonctions de Chef de Projet des réseaux de télécommunications de la ligne de métro automatique « METEOR » et Ingénieur projet des réseaux des services d’urgence du Tunnel sous la Manche.

Aujourd'hui, en tant que directeur de DRIVOPTIC, Dominique WATEL propose des activités de conseil auprès des opérateurs, intégrateurs et des collectivités territoriales confrontées à des problématiques de réseaux à Très Haut Débit. Il assure des missions d'assistance technique pour des projets de systèmes de transport (Tramway, Métro Urbain).

Membre actif du CREDO depuis de nombreuses années, il a été élu Président de l'association par le Conseil d’Administration en mars 2011 et participe activement aux travaux de ce comité d'experts.



Mes compétences :

Communications

Électroniques

Fibres optiques

Fibre optique