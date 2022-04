Dominique WDOWCZYK

J’aime relever les défis et atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie.

Mon ambition principale est de satisfaire la clientèle et de fédérer le personnel dans ce sens.

Doté d’un très bon relationnel, j’aspire à détenir de plus grandes responsabilités.

Je suis ainsi très enthousiaste à l’idée d’intégrer une équipe et de contribuer au développement de votre société.



Mes compétences :

Planifier et vérifier le travail de l’équipe

Établir des prévisions

Faire adhérer l'équipe aux projets commerciaux

Bâtir des plans d'action

Former et faire évoluer les collaborateurs

Analyser les indicateurs de gestion du tableau de

Gérer les stocks et garantir la présence des assor

Organiser le merchandisage du rayon et des produit

Animer et optimiser les ventes