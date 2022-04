Dominique WERNER

Concepteur de Produits Industrialisés et Designer plasticien (ULP de Strasbourg), j’ai développé ma carrière de créatif et de conception à travers divers projets au sein de l'entreprise Hager electro à Obernai (France).

Les opportunités de ce groupe international m'ont permis de gérer de riches aventures de co-conception et d'échanges avec des partenaires européens et asiatiques dans les divers domaines R&D de la marque.



J'ai aussi durant ces années, pu mettre en pratique ma capacité d'adaptation par des partenariats d'équipes issues de différentes cultures et apporter toute mon expérience au service des projets traités.

(Angleterre,Allemagne, Italie, Slovénie, Chine, Pologne...)



Très investi , intègre et authentique, j'aime coordonner les différents intervenants de projets d'innovation, et mes connaissances techniques de production et de fabrication spécifique, me donnent un avantage, pour apporter des solutions adaptées aux demandes des clients.



Mon accompagnement de proximité, mon plaisir à travailler en équipe est toujours très apprécié par mes contacts et collègues .

Tout au long de ma carrière, mes formations continues techniques et design m'ont apportées une aisance de présentation, qui porte ses fruits lors de négociations de demandes extérieures ou les partenariats.



Les belles expériences que j'ai pu avoir avec le groupe hager doublées des divers rôles de chargé de conception ,de coaching d'équipes à l'international, de suivi de projet transversaux,

me permettent une intégration rapide et une action immédiate.



En parallele de ces activités , m'associant avec un acousticien, je me suis également investi dans la création d'une nouvelle marque High-End d'enceintes acoustiques , "Récital audio" pour laquelle j'ai pu réaliser Design & Conception en m'appropriant des savoir faire artisanaux tout en jouant le jeu difficile du "Made in France".

Aujourd'hui cette marque possède une réelle signature formelle qui la différencie des concurrents de ce marché de niche et son succès démarre !





Mes compétences :

Design produit

Ingénierie mécanique et industrielle

Plasturgie

Tolerie process industrialisation

Green Belt/Six Sigma

AMDEC / FMEA

Chine

Design

Créatif

Keyshot

PTC "creo"