Dominique WILLEMETZ

Bonjour



je vous fais in petit briefing de mon expérience

je suis agent de sécurité de puis 1989 j ai commencé comme maître chien jusque 1999

et en suit de 2000 comme agent de sécurité et puis rondier intervenant jusque 2004 et je me suis installé a mon conte comme gèrent de sécurité jusque 2007 et je suis rentré comme responsable du service intervention chai A G P S et au jour duit je suis a la recherche d'un en -ploie ,