Dominique WINCKLER

Issue du logement social, le service auprès des personnes les plus fragile, fait partie de mon ADN. Après plusieurs années d'expérience de management d'équipe dans ce milieu, j'ai choisi d'effectuer une année de césure et de présenter le Diplôme de Direction des Etablissements Sanitaires et Sociaux à LYON I que j'ai validé en Juin 2017.



J'ai effectué plusieurs stages dont 2 en EHPAD et je souhaite maintenant valoriser ce dîplôme en mettant mes compétences au service d'une institution, d'une structure accueillant un public fragile et plus particulièrement, les personnes âgées.

Mes compétences sont multiples. Je suis autonome, flexible, organisée et je suis attachée à la notion d'équipe motivée autour d'un projet d'entreprise.



Mes compétences :

Négociation contrats

Management équipe

Gestion de projet

Aisance relationelle