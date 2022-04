Dominique WOLFF

DIRIGEANTS DE PME/TPE BESOIN D'AIDE



PERENN'ACTIONS C'EST PERMETTRE AU DIRIGEANT



- d’être au plus prés de ses performances au travers de tableaux de bord à périodicité mensuelle



- d’être accompagné par un professionnel de la gestion d’entreprise dans des prises de décisions



- Assurer au Dirigeant et à ses décisionnaires une écoute permanente





PRINCIPALES MISSIONS





1- TABLEAUX DE BORD



- Mise en place de résultat mensuel

- Évolution des C.A. et marges

- Frais de fonctionnement

- Programme amélioration rentabilité et productivité

- Contrôle crédit





2- INVESTISSEMENTS



- Mise en place de plans budgétaires d’investissements

- Présentation des projets aux partenaires bancaires

- Etude économique et financière des plans d’investissement avec mise en place de post- diagnostics réguliers





3- PLAN BUDGETAIRE



- Elaboration avec le Dirigeant et ses décideurs de plan de marche budgétaire

- Procédures de suivis et analyse des réalisations





4- CONTROLE CREDIT



- Procédures d’optimisation des délais d'encaissement clients

- Mise en place de structure de recouvrement

- Factoring/ Assurance crédit





5- TRESORERIE



- Mise en place de trésorerie prévisionnelle

- Mise en place d’outils financiers en adéquation avec l’activité





6- AUTRES



- Réalisation d’audit global ou parcellaire de l’information comptable, du contrôle de gestion interne et de production

- Pré-audit de rachat d’entreprise

- Etude de plan de restructuration

- Optimisation fiscale d’entreprise et personnelle







Mes compétences :

Audit

Business plan

Conseil en organisation

Gestion des entreprises

Management

Comptabilité