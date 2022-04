Dominique WYNSBERGHE

Sciences et Techniques au carré est le centre de diffusion des sciences et des techniques de l'UMONS.

Les événements annuels : Journées Etudiant d'un jour en Polytech - Printemps des sciences (avant les vacances de Pâques) -Stages Polytech Jeunes (Pâques) - Exposition didactique Histoire d'ondes - Nuit des chercheurs (dernier WE de septembre) - cycles de conférences (de septembre à avril) - l'expo Explorer l'invisible (délocalisable sur demande)...

Les événements ponctuels : expositions thématiques, démonstrations de planétarium, exposés...



En tant qu'ingénieur civil de formation, je m'occupe plus particulièrement des activités visant à faire découvrir les études et les métiers de l'ingénieur.