Domitille CARPENTIER

Architecte +6 ans d'expérience Professionnelle



Titulaire d'un diplôme Master en Architecture DESL - Saint-Luc Tournai - Belgique depuis juin 2011.

Je suis une jeune architecte qui a le désire et la curiosité d'apprendre.

Dynamique, enthousiaste, motivée et organisée, j'aime enrichir mes connaissances professionnelles et personnelles.

Mes anciennes expériences professionnelles et étudiantes m'ont permis d’affirmer mon caractère architectural.

Ainsi que mon implication professionnelle.

Après un passage sur le continent asiatique, j'ai l'ambition de développer ma vision architecturale à une

architecture Eurasienne.



Mes compétences :

AutoCAD

Sketch up

Archicad

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Revit

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint