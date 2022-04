Domitille DE ROSNAY

En tant que graphiste freelance, je vous propose mon expertise dans la création d'identités visuelles et d'outils de communication print : chartes graphiques, logos, mises en page, affiches, brochures, catalogues, stands, etc.



Mes compétences :

Charte graphique

Identité Visuelle

Logos

Maquettes

Affiches, Flyers, Invitations, etc.

Brochures

Design graphique

Catalogues

Création graphique

Maquettage

Graphisme

Habillage de stand (roll-up, kakémonos, etc.)

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop