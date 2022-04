Domitille GUENEAU

Depuis décembre 2009, j’occupe au sein de NetXP la fonction de Responsable Ressources Humaines. Le développement de NetXP a pour résultat de m'offrir un poste généraliste et varié : recrutement, formation, relation avec les IRP, veille juridique...



NetXP est spécialisé dans le domaine des Infrastructures Techniques du SI : Réseaux & Télécoms d’entreprise, Téléphonie & Communications Unifiées, Sécurité des SI, Virtualisation & Cloud Computing.

NetXP délivre des prestations de Conseil et d’Expertise auprès de clients grands comptes. LiveXP propose des solutions d'hébergement et d'infogérance à une cible de clients middle-market.

Structure de 80 personnes en 2014, ayant un CA de 9,43M€, NetXP souhaite poursuivre une croissance maitrisée et a pour ambition d’atteindre 100 collaborateurs et 12 M€ de CA en 2016.



Pour atteindre ses objectifs, NetXP recrute des ingénieurs ou équivalent Bac +5 aux valeurs sûres, autant sur le plan des aptitudes professionnelles que sur le plan de leur personnalité. Ce qui est différenciant à NetXP, au delà des valeurs humaines sur lesquelles reposent le management, c'est sa politique RH : évolution de carrière, capitalisation des connaissances, formation, package salarial, activités extra-professionnelles…

NetXP est une entreprise où il fait bon travailler - Palmarès Great Place To Work 2014 - et où il fait bon faire son stage - Label Happy Trainees 2014/2015!!



Pour plus d'information : http://www.netxp.fr