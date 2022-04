Domitille LEDOUBLE

Après avoir obtenu une médaille d’or en Danse Classique au Conservatoire de Toulon (Var), et passé 2 années au sein du corps de ballet de l’Opéra de Toulon, je m’oriente vers une carrière de danseuse qui prend fin brutalement suite à un évènement non prévu : la naissance de mon premier fils.



Titulaire du baccalauréat D (Biologie) et Diplômée de l’Ecole des Dirigeants et Créateurs d’Entreprise (Paris La Défense), je découvre alors ce métier formidable de l’ingénierie commerciale qui me permet de me représenter, d’appliquer les techniques d’organisation de mon temps, de prendre la responsabilité d’une région en terme de chiffre d’affaires, de transmettre mon savoir et mes conseils, de chercher à aller toujours plus loin (objectifs commerciaux), et de gérer la pression.



Ce métier d’Ingénieur Commercial que j’ai exercé pendant 12 ans m’a permis d’apprécier au quotidien la relation client : de la détection d’un projet à la réalisation d’une vente, toutes les étapes étaient à la fois structurées dans mes démarches (rigueur) et humainement diverses et adaptées au client (réactivité, improvisation). L’équilibre apporté par l’activité physique que j’ai pratiquée quotidiennement pendant toutes ces années, le besoin de me dépenser, de transmettre, l’envie sans cesse grandissante de me réorienter vers les métiers de la Danse et ma curiosité toujours présente autour des sujets liés au fonctionnement du corps humain (biologie, esprit, expression, performances, dépenses et nutrition) m’ont décidé à me reconvertir.



La formation que j’ai entamée en septembre 2008 (Formation à l’Enseignement de la Danse) est venue confirmer une motivation en fait ancienne qui, au fil des années, des expériences et des rencontres, s’est précisée et est très affirmée aujourd’hui.



Je pense que ma personnalité est en plein accord avec mon projet professionnel qui était de créer une Ecole de Danse. Je pense être ouverte aux autres, ouverte à la vie, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter, décider, j’ai envie de transmettre et je pense avoir le sens des responsabilités et de l’organisation. J’ai un désir très profond de réussir cette entreprise, permettant mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel que dans ma vie active.



J'ai tout abandonné pour me consacrer à la Danse il y a 3 ans (un métier où je gagnais confortablement ma vie), pour reprendre cette formation. J'ai mis tous les moyens en œuvre pour réussir parce que j'y crois et parce que les chocs de ma vie m'ont mené vers l'essentiel ...



Mon défi aujourd'hui est de vivre de la Danse.



Souvent, lorsque que l'on me demande ce que je fais dans la vie et que je dis : « je danse ». On me répond : "non mais comme métier, tu fais quoi ?" Cela veut tout dire ! Et je veux prouver le contraire ! Prouver qu'être Professeur de Danse, c'est un Vrai métier et que l'on peut en vivre.



J'ai pour cela monté un "Business Plan" en Danse, j’ai été accompagnée par la CCI Marseille Provence et par Pays d’Aix Initiatives pour la création de mon entreprise qui est une Ecole de Danse.



J’ai franchi le pas le 13 septembre 2010 et depuis, je vis le bonheur !!!



Mes compétences :

Danse Classique

Danse

Musique

Art