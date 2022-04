Domitille LEFEBVRE

Ayant réalisé un master "Technologies Innovantes en Formulation" (TIF) à l'Institut des sciences et techniques de l'ingénieur d'Angers (IstiA) dans le département Institut Supérieur de la Santé et des Bioproduits d'Angers (ISSBA), je suis actuellement à la recherche d'un poste de chargé de projet en formulation.



Ma formation me permet d'obtenir des compétences en cosmétologie mais aussi en management et gestion.

En cosmétologie, la formulation des systèmes dispersés (émulsions, mousses, etc.) et innovants (micro et nano encapsulation, fluide supercritique, etc.) sont au cœur de notre apprentissage.

En management et gestion, la notion de droit d'entreprise et de réglementation ainsi que le marketing et la gestion de projet font partis intégrante de ma formation.



Mes expériences professionnelles m'ont permis de mieux percevoir le domaine de la cosmétique. Les divers stages que j'ai pu effectué m'ont appris le fonctionnement d'une entreprise et divers méthodes de travail en qualité mais aussi en Recherche et Développement.



Etant une personne motivée et curieuse, je suis enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel