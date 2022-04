Domitille LEROUX

- Professionnellement:

Jeune diplômée d'un BTS en Economie sociale et familiale avec expérience de 3 mois en tant qu'aide à domicile, je recherche actuellement un CDD pour le poste de secrétaire d'Admr afin d'accéder avec plus d'aisance au poste de responsable de secteur de service à la personne.

- Humainement:

Sens des responsabilités développé lors du scoutisme comme chef d'équipe d'une patrouille libre

( sans chef adulte) à l'âge de 15 ans et en tant qu'assistante pédagogique à l'année d'un groupe de jeunes filles âgées de 8 à 12 ans pendant 2 ans.

Adepte du principe " éducation du jeune par le jeune".

Bienveillance, autonomie, organisation,patience, dynamisme, réactivité : mis en pratique lors d'un emploi d'aide à domicile et de bénévolat auprès d'adultes en situation de handicap mental au sein de l'association Arche en France sur l'antenne de Bruz .