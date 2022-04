Domitille MAZE

Après l'obtention de mon bac, j'ai suivi une formation de psychologie à l'UHB de Rennes, comme il en était question depuis quelques années. Ma maîtrise de psychologie obtenu, j'ai souhaité faire mon entrée dans le monde du travail et cela m'a valu quelques désillusions sur l'accès à des postes intéressants avec mon diplôme. J'ai donc travaillé dans l'animation, puis dans l'enseignement.



En 2002, je suis parvenu à décrocher un poste dans une structure associative brestoise : Emergence. Cette structure d'une trentaine d'employés met en oeuvre toutes solidarités autour de la prison et de la Justice. Mes missions : suivi de personnes mises en examen, soutien de victimes et réalisation d'enquêtes de personnalité. Dans un plan de formation continue, j'y ai validé un DESS de psychologie clinique et criminologique, me conférant le titre de psychologue.



J'ai quitté cet emploi en avril 2006 afin de rejoindre mon mari à Boston (US). J'ai fait plusieurs petits jobs : cours de français (inévitable !), édition scolaire, ressources humaines chez Marie Landel & associates à Cmabridge.



De retour en France en 2009, je me consacre de nouveau à mon métier. Je suis psychologue à la Sauvegarde de l'enfance 56 en service d'IOE. Je suis aussi prestataire de l'UDAF 29 dans la réalisation d'examens psychologiques près des juges aux affaires familiales.



