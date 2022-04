Domitille MONARD

D’une nature entreprenante et, passionnée par le marketing des biens de consommation, plus particulièrement par l’agro-alimentaire, j'ai accumulé plus de 5 ans d'expérience en tant que chef de produit marketing dans des entreprises de ce secteur, en France et à l'étranger, sur des marques reconnues (Bridélight, Président, Nivea, MDD, Lorina).







Mes compétences :

Adaptabilité

Chef de produit

Créativité

Curiosité

Développement produit

Dynamisme

Enthousiasme

Esprit d'initiative

Initiative

International

Marketing

Marketing produit

Organisation

ouverture d'esprit

Réactivité

Relationnel

Sens relationnel