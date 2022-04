Domitille REGOTTAZ

Plus de 10 ans dans le développement commercial, dans la restauration et gestion de salles.Et plus de 5 ans dans le développement d'activités culturelles ou linguistiques.Anglais professionnel.



Cherche une opportunité sur Lyon dans le développement commercial.



Mes compétences :

Management

Organisation d'évènements

Commercial

Prospection

Enseignement

Autonomie

Adaptabilité

Relationnel

Dynamisme

Education

Gestion clients