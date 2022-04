Domitille TRICOU

Qui suis-je ?

Je suis une tisseuse de liens et une ambassadrice, au service des personnes et des entités, pour la valorisation et le développement de leurs projets et de leur notoriété, dans le respect et la mise en lumière de leurs talents et valeurs.



Mes compétences les plus fortes :

- Je suis une experte en organisation de projets évènementiels

- Je suis une conseillère-développeuse

- Je suis une communicante créatrice de liens



Mes atouts les plus forts :

- L’écoute créative : je suis force de propositions -pertinentes et innovantes ;

- L’accompagnement bienveillant : mon engagement est fiable et généreux ;

- Mon ancrage multiculturel dans de très nombreux milieux et réseaux, à l’échelle internationale ; je suis trilingue français, allemand, anglais.



Ce qui m'anime :

- J’aime faire grandir les personnes, les structures, et leurs projets

- J’ai à cœur de promulguer du bien et du beau en abondance



Mon style en tant que professionnelle :

- Je travaille avec un plaisir et une motivation sans cesse renouvelés ;

- J’entreprends toutes choses en donnant du sens, avec écoute et créativité ;

- Je mets avec passion mon expertise et mon professionnalisme non seulement au service de l’organisation et la réalisation d’évènements, mais aussi pour la création, la fidélisation et la pérennité de liens, avec chaque personne et entre les personnes.



Mes compétences :

Networking

Conseil en organisation

Accompagnement de projet

Organisation d'évènements

Gestion budgétaire

Recherche de financement

Développement commercial

Créativité

Recherche de partenaires

Respect des engagements

Gestion de projet

Analyse

Ecoute

Conseil

Fiabilité

Accompagnement

Force de proposition