Domitys Invest, c'est un ADN dédié aux épargnants qui repose sur plus de 20 années d'expertise, d'expérience et d'exigence, en termes de conseil et d'accompagnement.



Le principe ? Proposer des solutions d’investissement sûres, pérennes, et rentables afin de répondre aux objectifs des épargnants, à chaque étape de la vie : se constituer un patrimoine, le valoriser, en tirer des revenus sécurisés.



Mes compétences :

CIF

Gestion patrimoine

LMNP

RSS