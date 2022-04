Domnine DIDIER-BOUISSOU

MOTIVATION & PERFORMANCE :



Accompagnement professionnel spécialisé dans le développement de la performance en entreprise en s'appuyant sur le meilleur de l'humain : approche conjointe du développement de la performance économique et de la personne.



Management de la performance sociale, Participation à des processus de réorganisation et à l'instauration de climats motivants :

- Dialogue social, groupes d’expression et veille du climat social,

- Élaboration de questionnaires pour réalisation d’enquêtes qualitatives individuelles et de groupes,

- Rédaction de synthèses de suivi, Prescription de nouvelles solutions.



Accompagnement des entreprises dans la mise en place de systèmes de rémunération plus performants, analyse de la stratégie de développement des entreprises,



Accompagnement dans la mise en place d'un cercle vertueux alliant qualité du travail, engagement professionnel et épanouissement personnel.



Coaching et accompagnement individuel :

- Coaching de résolution de problématiques managériales,

- Développement des comportements efficaces,

- Coach Superviseur à l’Ecole Française de Coaching : supervision des élèves dans le cadre de leur formation au métier de coach.



Formations spécialisées dans le développement de la performance commerciale et des compétences managériales.



De la motivation à la performance : les clefs de la réussite et du bien-être.



Ils font confiance à MOTIVATION & PERFORMANCES : ETAM, Alixio, Halifax, People Base CBM, ManeGere,

Références : GrDF, Undiz, SNCF, Crédit du Nord, Crédit Agricole, AG2R La Mondiale, UPMC, Pôle Emploi...