Bonjour et bienvenue sur mon profil professionnel,



A l'heure où la numérique devient incontournable, j'ai décidé de rejoindre Hairun Technoogy en qualité d'Ingénieur Commercial.



Spécialiste en développement spécifique, nous sommes une ESN qui maîtrise les technologies les plus récentes.



Contactez moi pour plus d'informations.