Don Bosco Anand SOUCEMARIANADIN

Je m'appele Don Bosco Anand, un informaticien(bac+5). J'ai fait mes études d'ingénieur informatique(Bac+4) en Inde et ai fait mon mastère(Bac+5) en France. et un stagiare qui est devenu consultant avec natixis sur le CRM Selligent. J'ai quasiment 4 ans d'expériences avec des services informatiques en Inde et en France comme un développeur, testeur, analyste production et maitrise d’ouvrage CRM (11 mois). Je suis bilingue en anglais et également je peux parler couramment en français. Maintenant, j’ai vraiment envie de travailler sur salesforce car je crois c’est le prochain grand CRM avec des techniques de Cloud computing.

Ayant eu une expérience professionnelle excellente pour trois ans en tant qu’un développeur, « Production Support Analyste » et « le testeur » à Tata Consultancy Services, Inde, et 10 mois en tant que Maitrise d’Ouvrage(MOA) dans CRM B2B Selligent Chez NATIXIS, j'avais une bonne étude et une expérience de travail de « Software Development Lifecycle ».

J'ai aussi travaillé comme une « Production Support Analyste » pour une des plus grandes sociétés bancaires du monde et une des applications bancaires les plus critiques pour mon client « Standard Chartered Bank », où j'ai dû garder bien les processus divers qui ont été concernés par des paiements et des rapports coulant par la banque. En reconnaissance de ma performance remarquable, on m'a remie le prix « Employee of the Quarter » pour le trimestre Juin-Août '09.

Maintenant en tant qu’un MOA dans un CRM chez Natixis, J'ai eu l'occasion pour travailler dans des projets plus grands comme migration de Selligent version 7.5 à 8.0, réorganisation, gouvernance autour de la fonction CRM et dans 4 « Mises en Prod ».



Mes compétences :

CRM

Business objects

JAVA, J2EE, C++, C, Pro*C, SQL, PL/SQL

HTML, XHTML, DHTML, CSS, ASP, Java script

MS Access, Oracle 10g,