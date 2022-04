Don Gilbert KOFFI

11 ans d’expérience dans l’assistanat, l’accueil mais également dans la gestion administrative :

Je sais rédiger les rapports, classer et archiver les dossiers, planifier les réunions et les voyages, filtrer les appels, accueillir la clientèle, rédiger des supports de communication interne et externe, des comptes rendus, des notes…

Je sais traiter l’information (collecter, classer et mettre à jour les documents et/ou les dossiers) ; assurer la transmission des informations internes et externes, préparer et organiser des réunions et saisir des données avec une bonne connaissance de la bureautique (Word et Excel).

Participation en partie ou en totalité, au suivi administratif du personnel, au suivi d’activité, et au suivi des conditions d’exécution de contrats ainsi que la coordination d’activité d’équipe. Je peux également organiser des actions de communication y compris des événements.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Organisation d'évènements

Archivage

Traitement de texte

Accompagnement individuel

Rédaction

Coordination

Traitement de données

Traitement de l'information

Bureautique

Accueil physique et téléphonique

Relations clients

Gestion administrative

Accueil

Microsoft Excel

Microsoft Word