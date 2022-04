Dona ILINCA-DOBRICA

Créative et entrepreneuse, j’aide les entreprises à développer leur présence en ligne et à améliorer les performances de leur site internet.



Spécialisée en Marketing Digital, je possède plus de 5 ans d’expériences dans la stratégie de marque, l’analyse d'insights consommateur, le design web et la communication visuelle. J’ai pu travailler avec un large panel de clients mondiaux et locaux depuis 3 pays différents : Etats-Unis, France et Roumanie.



Caractérisée par un sens de responsabilité élevé, j’aime travailler en équipe et aller toujours plus loin dans les projets et objectifs confiés. Je cherche à résoudre des problèmes en utilisant des données brutes, en créant des modèles et en repérant les nouvelles tendances. Au fil des années, j'ai travaillé avec des équipes d’innovation, de recherche et développement, de la stratégie de marque et de marketing en Amérique du Nord et en Europe (Kellogg’s, Anheuser-Busch InBev, Kao Brands, Allscripts, SC Johnson, State Farm, Fnac, Eternit et Akira) pour créer des solutions uniques de marketing tout en racontant une histoire.



Actuellement, je suis à la recherche d'un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant, au sein d'un environnement international, dynamique et challengeant. Situation géographique préférentielle : Liège (Belgique).



COMPÉTENCES: Marketing Digital / Insight Consommateur / Digital Consumer Collaborative Research / Réseaux Sociaux / Design Web / Communications visuelles.



INTÉRÊTS: Photographie / Voyage / Langues et cultures étrangères.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Branding

Social engagement

Community Management

Consumer Insight

Marketing

Stratégie digitale

Design graphique

Réseaux sociaux

Management

Mobile marketing

Marketing direct

Marketing relationnel

Digital Consumer Collaborative Research