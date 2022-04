Dona OKSENBERG

Consultante communication et création indépendante :

Paris, Marseille-Paca, National et International



° Consulting spécialisé dans la communication media et hors media grand public associés à la création, aux musiques actuelles, nouveaux médias et innovations, performances et arts contemporains.



Expertise complémentaire dans la conception stratégique, la communication et la production éthique et responsable, la RSE, le commerce équitable…



° De la partie purement stratégique et créative à l’opérationnel, développement de projets créatifs globaux en Direction Conseil ou missions ponctuelles de conseil, conception, RPs, programmation artistique pour des institutionnels, ONG-Assos, événements, lieux de diffusion, artistes, agences, annonceurs…



Références :



- Office de Tourisme d'Aix et du Pays d'Aix, Equipe consultants stratégiques et opérationnels phase de production des aménagements et de la communication in situ, Rps, visite virtuelle mix photos 360° et 3D...(Agence Canopée)

- Grand Site de France - l'Aven d'Orgnac, Direction de projet, Audit et repositionnement marketing + nouvelle stratégie de communication et charte graphique (Agence Canopée)

- EPPGHV – La Villette, Journée incentive inter directions sur le DD (Green Arts Lab)

- Unilever PC Categories, problématique RSE (Magic Garden Agency)

- SFR Live Concert, Festivals 2010 (SFR et l’agence TC Partners)





° Création de HIC N HAT

High Interest Communication by

Nature, Human, Art and Technology

Plateforme internationale de collaborations ad hoc pour la création, la conception et la réalisation de projets artistiques et culturels ‘de sens’, produits partage innovants, productions mixant art et création, R&D, nouveaux media, événements spéciaux

à des fins pédagogiques, de développement d’enjeux éthiques et d’Evolution Durable...



Mes compétences :

Arts

Arts visuels

Communication

Communication globale

Conception

Conseil

Développement durable

Energie

Média

Musiques actuelles

Programmation

Programmation artistique

RSE